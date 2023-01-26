KAYSO İstanbul Mobilya Fuarında Üyelerini Ziyaret Etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olarak gösterilen İstanbul Mobilya Fuarı 2023'e katılan üyelerini ziyaret etti. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Sarıalp ve İrfan Püsküllü ile Meclis Katip Üyesi Sedat Böyük'ten oluşan KAYSO heyeti, İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan Kayserili firmaları stantlarında teker teker ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

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  • 26.01.2023 12:38
  • Güncelleme: 26.01.2023 12:50
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KAYSO İstanbul Mobilya Fuarında Üyelerini Ziyaret Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olarak gösterilen İstanbul Mobilya Fuarı 2023’e katılan üyelerini ziyaret etti. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Sarıalp ve İrfan Püsküllü ile Meclis Katip Üyesi Sedat Böyük’ten oluşan KAYSO heyeti, İstanbul Mobilya Fuarı’na katılan Kayserili firmaları stantlarında teker teker ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci; “KAYSO yönetimi olarak fuara katılan üyelerimizi teker teker ziyaret ederek hayırlı fuarlar dileyerek, başarı dileklerimizi ilettik. Bu sene 184 Kayserili firmamız fuarda stant açarak ürünlerini sergiliyor. Her yıl olduğu gibi bu senede Kayseri adeta mobilya fuarına damga vurmuş durumda. Fuara katılan tüm üyelerimizin gerek ürün kalitesi gerekse çeşidi bakımından son derece rağbet görmesi göğsümüzü kabarttı. Firmalarımızın hepsiyle gurur duyduk. Üyelerimizin genel anlamda fuardan memnun olmaları da bizleri ayrıca mutlu etti” dedi. Mobilya imalatında Türkiye’de birinci sırada olduklarını açıklayan Büyüksimitci; “Kayseri’de mobilya sektörü, istihdam, satış cirosu ve firma sayısı bakımlarından en önde gelen sanayi sektörlerinden birisidir. Kayseri olarak mobilya imalatında, Odamıza üye yaklaşık 400 firmamız ve 25 binin üzerinde çalışanımızla Türkiye’de birinci sıradayız. Ülkemizdeki 20 büyük mobilya üreticisinin 11’i şehrimizde üretim yapmaktadır. Aynı zamanda mobilya, en çok ihracat yaptığımız sektörlerin başında geliyor. İnşallah bu sene mobilyada 900 milyon dolar gibi bir ihracatı yakalamış olacağız” diye konuştu.

Kayseri mobilya sektörünün çok daha iyi yerlerde olacağını ifade eden Başkan Büyüksimitci; “Oda olarak mobilya sektörü ile ilgili bir takım çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Kayseri mobilyası önümüzdeki yıllarda çok daha iyi yerlerde olacak. Ben tekrar tüm firmalarımıza bereketli bir fuar dilerken, şehrimizin üretim, istihdam ve ihracatına katkı sağlayan tüm firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

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İHA

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