KAYSO Meclis Üyesi Şeref Özdemir: İşletmelerin en büyük problemi 'gelinler ve damatlar'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Üyesi sanayici işadamı Şeref Özdemir, Kayseri'de aile işletmelerinin en büyük probleminin 'gelinler ve damatlar' olduğunu söyledi.

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  • 19.11.2022 18:01
  • Güncelleme: 19.11.2022 18:01
KAYSO Meclis Üyesi Şeref Özdemir: İşletmelerin en büyük problemi 'gelinler ve damatlar'

Meslek Komitesi istişare toplantısında söz alan, KAYSO Meclis Üyesi Şeref Özdemir, Kayseri/de anlaşmazlık yaşanan şirketlerle ilgini önemli açıklamalar yaptı. Sanayide problem yaşayan 20’den fazla işletmeye hakem olarak çağrıldığını anlatan Ödemir, “Bu işletmelerde problemin asıl kaynağına inildiğinde genellikle problemin gelinler ve damatlardan kaynaklandığını gördük” dedi. 

Kayseri’deki işletmelerin bir çoğunun aile işletmeleri olduğuna işaret eden Özdemir, bunların ikinci kuşağa geçtiğinde problemlerin yaşandığını aktardı. Anlaşmazlıklar sonucunda bir çok firmanın bölünmeye gittiğini vurgulayan Özdemir, giderek sermayenin küçüldüğünü kaydetti. Liyakatli ve yönetim kabiliyeti olan ikinci kuşağın eğitilmesi gerektiğini belirten Özdemir, her işletmenin kendi aile yapısını da göz önüne alarak bir ortaklık anayasasının olması gerektiğini vurguladı.

Özellikle aile işletmelerinin, bir danışmandan destek almaları tavsiyesinde bulunan Özdemir, “Sağlıklı bir ortaklık altyapısı olmadan işletmelerin üçüncü kuşağa devredilmesi zor oluyor” dedi.

1ha

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