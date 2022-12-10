KAYSO Sanayi Gecesi'nde başarılı firmalar ödüllendirildi

 Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından düzenlenen Sanayi Gecesi'nde ISO İlk 1000 firma arasına giren Kayserili sanayicilere ödül verildi. Listeye giren firmaları tebrik eden KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, 'Yaşanan olumsuzluklara rağmen yaptıkları üretim ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sunan tüm iş adamlarımızı tebrik ediyorum' dedi.

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  • 10.12.2022 10:41
  • Güncelleme: 10.12.2022 10:41
KAYSO Sanayi Gecesi'nde başarılı firmalar ödüllendirildi

KAYSO tarafından Sanayi Gecesi düzenlendi. Geceye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki , Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı. 

Gecede konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, oda olarak sanayiciye ve kent ticaretine ivme kazandıracak projelere ağırlık verdiklerini söyledi. 2021 yılı ISO ikinci sıralamaya giren ihracat firmalarını tebrik eden Büyüksimitçi, “Dereceye giren 45 üyemize plaket takdim edeceğiz. Küresel ekonomide yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen yaptıkları üretim ve ihracat, sağladıkları istihdam ile şehrimiz ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm sanayici ve iş adamlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili TOGG vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Özhaseki (Mehmet Özhaseki) bakanımızın kuruluşuna öncülük ettiği Serbest Bölge bugün 140 firması 7 bine yaklaşan istihdamı ve 600 milyon doları aşan ihracatıyla bir cazibe merkezi oldu. Kayseri Sanayi Odası olarak sanayimize ve ticaretimize ivme kazandıracak ve üyelerimizi geleceğe hazırlayacak projelere ağırlık veriyoruz. Sınırda karbon düzenlemesi ve emisyon ticaret sistemi önümüzdeki yıllarda devreye girecek. Sanayini ve ihracatın geleceği açısından büyük önem taşıyan yeşil mutabakat kriterlerini firmalarımızı hazırlamak ve bu süreci birlikte başarıyla yürütmek adına Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm ofislerini kurduk” ifadelerini kullandı. 

Ülke ihracatının 30 milyar dolarlar seviyesinde 250 milyar dolarlara ulaştığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de “İlk bin içeresinde sanırım 31 firmamız yer alıyor. Bugün burada emek veren gayret gösteren risk alan ve gece gündüz demeden çalışarak üreten sanayici kardeşlerimize ödül verilecek.  Korona virüsüne alışmışken şimdilerde Rusya-Ukrayna arasında savaş çıktı ama bunu sadece Rusya-Ukrayna arasında bir savaş değil Ukrayna’nın arkasında AB ülkeleri ve ABD olduğunu hepimiz görüyoruz. Bunca zorluğa ve sıkıntıya rağmen Türk ekonomisi geçtiğimiz yıl G20 ülkeleri arasında birinci oldu, yüzde 11 oranında büyüdü. Son 20 yılda ortalama yüzde 5,5- 6 civarında bir büyümeyi de yakalamış olduk. İhracatımız 2000’li yılların başında 30 milyar dolarlar seviyesinde iken bugün 250 milyar dolarlara ulaştı. İstihdam 31 milyon sayıya ulaştı. Bütün dünyada işten çıkarmaların olduğu bir ortamda neredeyse senede 1 milyondan fazla insana iş imkânı olan ülke haline geldik. Savunma sanayiinde ortaya koymuş olduğumuz performansla şu ana kadar 75 milyar dolarlık bir bütçeye hitap ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ISO İkinci 500 Listesi’ne giren firma sahiplerine plaket takdim edildi.

1ha

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