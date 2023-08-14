KAYSO TOBB ETÜ Mezunlarını Ağırladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mezunları Derneği'nin organizasyonu ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ortaklığında, kariyerlerine Kayseri'de devam eden TOBB ETÜ Mezunları Tanışma Toplantısı gerçekleştirildi.

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  • 14.08.2023 13:24
  • Güncelleme: 14.08.2023 13:57
KAYSO TOBB ETÜ Mezunlarını Ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mezunları Derneği’nin organizasyonu ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ortaklığında, kariyerlerine Kayseri’de devam eden TOBB ETÜ Mezunları Tanışma Toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen toplantıya, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Çizmeli, TOBB Girişimcilik Müdürü Batuhan Demir, TOBB ETÜ Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı Harun Sakınan, Dernek Yöneticileri ve TOBB ETÜ mezunları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, iş dünyasının kalbinde yer alan TOBB ETÜ’den mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek; “Sizler bizim doğal üyemizsiniz. Lütfen Odalarımızla bağlarınızı kopartmayın. Sizler bu camianın güvendiği, gurur duyduğu mezunlarsınız. Yakında Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurullarımızın seçimleri var. Buralara kayıt yaptırmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka kayıt yaptırsın. Buralarda sizleri daha fazla görmek istiyoruz. Artık işimiz gereği ilgi alanlarımızı ve irtibatlarımızı geliştirmemiz ve çeşitlendirmemiz gerekiyor. Hem sizlerin toplumdan hem de toplumun sizden daha fazla faydalanabilmesi için biraz daha yakın çalışmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ise, TOBB ETÜ’nün Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden bir tanesi olduğunu belirterek; “TOBB ETÜ’den mezun olmak bir ayrıcalıktır. Bunun kıymetini iyi bilmemiz lazım. Sizleri buralarda daha fazla görmek isteriz. Sizler gibi donanımlı, bilgili, kültürlü arkadaşlarımızın TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler kurullarında mutlaka görev almalarını isteriz. Buralarda olduğunuz zaman hem kendiniz adına hem de bizler adına vereceğiniz katkılar mutlaka olacaktır. O yüzden sizleri aramızda görmek isteriz” diye konuştu. Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkan Yardımcısı Bekir Çizmeli de, tüm katılımcılara teşekkür ederek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Daha sonra söz alan TOBB ETÜ Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı Harun Sakınan, TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’nin yaklaşık 13 yıldır faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, Dernek çatısı altında illerdeki Oda ve Borsaları ziyaret ederek tanışma toplantıları düzenlediklerini ve bu maksatla toplantıların ilkini Kayseri’de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Son olarak TOBB Girişimcilik Müdürü Batuhan Demir, TOOB Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kuru hakkında sunum yaparak, faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

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İHA

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