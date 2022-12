KAYSO ve OSB Başkanlarından, Başkan Mustafa Palancıoğlu'na ziyaret

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü ve oda yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri’ye hizmet edildiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Sayın Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanımız Sayın Abidin Özkaya, Mimarsinan OSB Başkanı Sayın Lütfi Çarşıbaşı, İncesu OSB Başkanı Sayın İrfan Püsküllü ve değerli yönetim kurulu üyelerini belediyemizde misafir ettik. Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizin kazançlarını, artılarını ve kaynaklarını iyi biliyoruz. Belediye olarak her açtığımız yeni yol ve cadde, asfaltladığımız her sokak aslında ticarete katkı sağlamaktadır. Bu bütünlük içerisinde tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Serbest Bölgemizde yeni projeler ve yeni üretim tesisleri ile Kayseri’nin ekonomisine, üretim ve istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kayseri’nin üretimi ve büyümesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Değerli Başkanlarımızı ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ediyor görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, "Son yıllarda belediye yatırımları ile Kayserimiz hem ekonomik gelişme sağlamış, hem de şehircilik alanında büyük ilerleme kaydetmiştir. Sanayicilerimize hizmet için sizlere her türlü desteği vermek bizler için bir görev. Serbest Bölge’deki güzel, kıymetli ve çok gayretli çalışmalarınıza hepimiz şahidiz. Üretime ve sanayiciye alan kazandırmada ve her konuda destek veriyorsunuz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.