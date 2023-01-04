KAYSO yönetimi Hacılar'da

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'a iade-i ziyarette bulundu.

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  • 04.01.2023 14:19
  • Güncelleme: 04.01.2023 15:16
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KAYSO yönetimi Hacılar'da
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’a iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, “Hacılar’ın bizdeki önemi çok büyük. Biliyorsunuz ben 12 yıl HES Kablo’da çalıştım. Hacılar Kayserimizin lokomotif ilçelerinden birisidir. Sizler de çok kıymet verdiğimiz, hakikaten çok güzel hizmet yapan başkanımız sınız. Samimiyetinize ve bizlere verdiğiniz destekler için de teşekkür ederiz" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan ise yaptığı konuşmada, “Kayseri sanayisi bugün ilçemizi ziyaret ediyor. Sanayicilerimizin çok kıymetli emekleri var. Kayseri sanayisinin nereden nereye geldiği belli. İhracat rakamlarımız ortada. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılında olmazsa olmaz üretimdir. Üretim deyince de sanayi aklımıza geliyor. İlçemiz de, başkanımın söyledikleri gibi sanayi ile özdeşleşen bir ilçe. Bugün resmi kayıtlar da bunu gösteriyor. Kayseri Birinci Organize Sanayi bölgesinin önemli bir kısmının da ilçemiz sınırlarında olması, ilçemizin önemli isimlerinin de sanayimize katkı veriyor olması sizin gibi önemli kişilerin de KAYSO’da başkanlık yapıyor olması bizim tabii ki Sanayi Odasıyla ilişkilerimizin, sanayide olan ilişkilerimizin artmasını sağlıyor. Biz bunlardan gurur duyuyoruz. Sizin gibi hizmet eden üreten insanların da olmasından da ayrıca bir keyif alıyoruz. İşbirliğiniz için güç birliğiniz için teşekkür ediyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar versin" ifadelerini kullandı.

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İHA

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