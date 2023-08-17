KAYSO yönetiminden Bakan Özhaseki'ye hayırlı olsun ziyareti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci Başkanlığındaki KAYSO heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

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  • 17.08.2023 12:20
  • Güncelleme: 17.08.2023 13:27
KAYSO yönetiminden Bakan Özhaseki'ye hayırlı olsun ziyareti
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci Başkanlığındaki KAYSO heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu’nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarete KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Meclis Katip Üyesi Sedat Böyük, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Sarıalp, Lütfi Çarşıbaşı, İlhan Baloğlu, Ahmet Ezinç, Mehmet Yıldız ve KAYSO Genel Sekreteri İsmail Tartuk katıldı.

Ziyaretler hakkında açıklamada bulunan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Sayın Özhaseki Bakanımız ve Bakan Yardımcımız Refik Tuzcuoğlu’nu makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Odamız projeleri hakkında bilgi verdik. Güncel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdik. Bunun yanı sıra üyelerimizden gelen talepler hakkında Sayın Bakanlarımıza bilgi vererek istişarelerde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin zor bir görev devraldığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Sayın Bakanımız gerçekten çok zor bir görev devraldı. Gelir gelmez de deprem bölgesine yönelik çok yerinde projelerle hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Sayın Bakanımız önderliğinde yürütülen çalışmalarla bölgenin hızlı bir şekilde ayağa kalkacağına yürekten inanıyoruz. Yine şehrimizde birçok büyük projede Sayın Bakanımızın imzası var. Bu manada kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de Oda olarak imkanlarımız ölçüsünde her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcıları oldun” diye konuştu.

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İHA

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