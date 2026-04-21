Kaytur'dan Şehit Yakınları ve Gazilere Destek: Yüzde 15 indirim

Bu uygulama, KAYTUR'un çeşitli sosyal tesislerinde geçerli olacak. Emirgan Köftecisi, Kardanadam Restoran, Sukaypark, Mimarsinan Pidecisi, Erguvan Restoran, Glütensiz Kafe, Ada Çay Bahçesi ve KAYTUR Kahve gibi mekanlarda indirim imkânı sağlanacak.

İndirimden yararlanmak isteyen şehit yakınları ve gazilerin, KAYTUR Kart temin etmeleri gerekiyor. Böylece belirtilen tesislerde avantajlı hizmet alabilecekler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesi doğrultusunda, toplumun her kesimine dokunan hizmetlerini artırmaya devam ediyor. Bu yeni uygulama, vatan uğruna fedakârlık gösteren şehitlerin aileleri ve gazilere yönelik önemli bir destek olarak kamuoyunda takdir topladı.