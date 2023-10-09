KAYTUR'dan Tıp Fakültesi Öğrencilerine Sıcak Çorba

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR ekipleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe sınıfları önünde sıcak çorba dağıtım noktası kurdu.

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  • 09.10.2023 12:41
  • Güncelleme: 09.10.2023 16:32
KAYTUR'dan Tıp Fakültesi Öğrencilerine Sıcak Çorba
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR ekipleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe sınıfları önünde sıcak çorba dağıtım noktası kurdu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘Öğrenci dostu’ hizmet vizyonu istikametinde eğitim alanında takdir toplayan önemli hizmetlere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her eğitim öğretim döneminde üniversitelerde ve aralıksız şekilde kütüphanelerinde hizmet veren sıcak çorba dağıtım noktalarının sayısını arttırdı. Bu çerçevede KAYTUR tarafından ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe sınıfları önünde sıcak çorba dağıtım noktası kuruldu. Büyükşehir belediyesi, ücretsiz sıcak çorba hizmeti ile derslere gelen öğrencilerin içini ısıtırken, sıcak çorba hizmetinden faydalanan öğrenciler uygulamanın öğrenciler açısından çok yararlı ve sevindirici olduğunu kaydederek Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kentteki tüm üniversitelerde sıcak çorba dağıtım hizmetine başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş. ayrıca Merkez Kütüphanesi ve Şehir Kütüphanesi’nde ise sıcak çorba ve çay hizmetini aralıksız sürdürüyor.

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İHA

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