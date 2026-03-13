Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından niteliğin yükseltilmesi, kalite güvencesi alanında sürdürülebilirliğin sağlanması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarında yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 5 yıllık Tam Akreditasyon almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, genç bir yükseköğretim kurumu olmasına rağmen Kayseri Üniversitesi’nin önemli kurumsal ve akademik başarılara imza attığını vurguladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemiz, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle Tam Akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Bu büyük başarıda emeği geçen başta öğrencilerimize, akademik ve idari kadromuza, hayırseverlerimize ve tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin… İyiye, daha iyiye; geçmişten ve bugünden öğrenerek, tecrübelerimizle geleceği planlayarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”