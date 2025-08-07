KAYÜ’de açılan bu yeni bölümden mezun olanlar işsiz kalmayacak

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kararı ile kurulan ve bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile şehrinin muhteşem zenginliklerinden olan şehrin gastronomisini de temsil edecek yeni bir bölüm hayata geçmiş oluyor. İlk etapta 20 öğrenci ile eğitim öğretime başlayacak bölüm, Kayseri’de lisans düzeyinde eğitim verecek ilk gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinden biri olma özelliğini taşıyacak.

Bölüm hakkında bilgiler paylaşan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan, oldukça donanımlı bir eğitim öğretim imkânı sunacak eşsiz bir bölümü hayata geçirdiklerini ifade ederek, uygulamalı eğitim alanında Türkiye’nin en önde gelen bölümlerinden biri olacağının altını çizdi. Bin metrekare uygulama alanına sahip olan bölüm bu bakımdan Kayseri’ye özgü yemeklerin de eğitim ve öğretim kapsamına alınarak dünyaya tanıtımında öncü bir rol üstlenileceğine dikkat çekerek, “Bizim bölümümüzün eğitimi sadece teorik eğitimi içermemekte, uygulamalı eğitim de önemli bir boyut kazanmakta, uygulamalı eğitimin verilmesi için de altyapı gerekmekte. Kampüsümüzün içerisinde bin metrekare alana sahip uygulama mutfaklarının olduğu, uygulama restoranının olduğu, öğrencilerin kıyafetlerini değiştirebilecekleri alanlarından tutun, soğuk hava depolarının, kuru erzak depolarının olduğu uygulama merkezimizi, hayırseverimiz Sayın Hasan Çıkrıkçıoğlu tarafından eşi Sayın Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu adına yaptırılan inşaatın tamamlanması ile 2025-2026 öğretim yılında hayata geçiriyoruz inşallah. Hâlihazırda tefrişat ve tefrişata bağlı son çalışmalar devam etmektedir. Vereceğimiz eğitim teorinin yanı sıra uygulama odaklı ve ağırlıklı olacaktır. 7 dönem teorik ve uygulamalı eğitimden sonra öğrencilerimiz son yarıyılda işyerinde mesleki eğitim kapsamında bir dönem boyunca sektörde öğretim elemanlarımızın da denetiminde çalışarak tecrübe kazanacaklardır. Üniversitelerimizin misyonu doğrultusunda uygulama odaklı, sektörle iç içe bir yapıda uygulamam odaklı eğitimlerimizi vereceğiz. Bu noktada, Türkiye Aşçılar Federasyonu yönetiminde yer almamız, Federasyon bünyesinde “Akademik Kurul Başkanı” olmamızın ve Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Kayseri Lokantacılar Pastacılar Odası ve Etkinlik-SEN gibi STK’lar ile olan yakın paydaş ilişkilerimizin öğrencilerimizin sektörde önemli pozisyonlarda istihdam imkânlarına sahip olmalarının önünü açacağını da düşünüyorum” şeklinde konuştu.

9. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ KAYÜ’DE

Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan ise, “Bu yıl KAYÜ ev sahipliğinde 9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi de gerçekleştirilecektir. “Gastronomi Turizmi” ile ilgili Türkiye Menşeili uluslararası önemli bir kongre olan “9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi”ni 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte Gastronomi Şehri Kayseri’mizde gerçekleştiriyor. Bugün itibariyle 200’ün üzerinde bildirili başvurunun yapıldığı ve bildirisiz katılımlar ile bu sayının daha da artacağı kongreye uluslararası katılımcıların da yoğun ilgisi bulunmakla beraber yurt dışından davetli konuşmacılar da bulunmaktadır” diye konuştu.