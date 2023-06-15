KAYÜ'de arıcılıkla ilgili projeler meyve vermeye başladı

'Eğitirken üreten ve üretirken eğiten üniversite' anlayışı ile faaliyetlerine yön veren Kayseri Üniversitesi'nde arıcılıkla ilgili yürütülen projeler meyve vermeye başladı.

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  • 15.06.2023 12:51
  • Güncelleme: 15.06.2023 13:00
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KAYÜ'de arıcılıkla ilgili projeler meyve vermeye başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

“Eğitirken üreten ve üretirken eğiten üniversite” anlayışı ile faaliyetlerine yön veren Kayseri Üniversitesi’nde arıcılıkla ilgili yürütülen projeler meyve vermeye başladı.

Kayseri Üniversitesi Yeşilhisar Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsünde bulunan Yeşilhisar MYO’da Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim elemanlarının tarımsal ve hayvansal üretim alanında öğrencileri ile birlikte arıcılık üzerine yürüttükleri bal, polen ve propolis üretimine yönelik çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bu çerçevede Yeşilhisar MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Kocakaya ile Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğr. Gör. Zafer Tabur arıcılık uygulaması olarak ürettikleri ilk poleni Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Yeşilhisar MYO öğretim elemanları ve öğrencilerimizin yürüttükleri Ar-Ge temelli üretim çalışmalarının ilk çıktısını almaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Mesleki ve teknik yükseköğretimde ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer alma hedefinde olan Kayseri Üniversitesi’nin toplum yararına eğitim ve bilim misyonunun her geçen gün daha da ileriye doğru yol aldığını görmek hepimiz için gurur verici. Hem arıcılık çerçevesinde hem de diğer alanlarda Ar-Ge’ye dayalı çıktılarımızın sayısını artırmak ve bunları ardı ardına vatandaşlarımızla buluşmak konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Emeği geçen tüm mensuplarımızı ve sevgili öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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