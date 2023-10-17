KAYÜ'de Develi Gacer Buğdayının Tanıtımı ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri Üniversitesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi arasında Develi Gacer Buğdayının tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

KAYÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokole; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile Üniversiteden ve yetkililer katıldı. İş birliği protokolü imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında toplum yararına projeler de üreten Kayseri Üniversitesi’nin eğitirken üreten, üretirken de eğiten, sadece kampüste değil aynı zamanda sahada da bulunan bir üniversite olduğunu ifade etti. Rektör Karamustafa; “Kayseri Üniversite’mizi uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, toplumsal fayda oluşturan ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir üniversite olarak tanımlıyoruz. Bu düşünceyle yerel yönetimlerle yapmış olduğumuz çok kıymetli çalışmalar bulunmaktadır. Develi Belediyemiz birlikte çalıştığımız ve birlikte proje ürettiğimiz belediyeler arasındadır. Develi Belediyesi ile Develi Gaceri’nin coğrafi işaretlenmesinin yapılması ve patentinin alınmasıyla ilgili birlikte çalışmamız oldu. Bu birlikteliği Aşçılık Akademisi ile devam ettirdik. Develi Belediyesi ile iş birliğimizi, Develi Gacer Buğdayının tanıtımına yönelik etkinliklerle devam ettireceğiz. Develi Kampüsümüzdeki Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, gerek ORAN Kalkınma Ajansı, gerekse yerel yönetimlerle Ata Tohumu Gacer Buğdayına yönelik ortak çalışmalarını sürdürecek. Ben iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diler, protokole imza atan değerli kurum yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.

Konuşmanın ardından ’Ata Tohumu Develi Gacer Buğdayı Etkinlikleri’ iş birliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci imza attı. İş birliği protokolü çerçevesinde; TR72 Bölgesi’nin değerlerinden olan Ata Tohumu Develi Gacer Buğdayının tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında; 18 Ekim 2023 Çarşamba günü Develi İlçesinde, Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Hüseyin Şahin MYO ev sahipliğinde “Ata Tohumu Develi Gacer Buğdayı Paneli” ile ’Develi Kadın Kooperatifine Yönelik Gacer Buğdayı Ürün Geliştirme Atölye Çalışması’ gerçekleştirilecek.