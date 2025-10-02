  • Haberler
  • KAYÜ'de 'Masada Buluşuyoruz, Kampüsü Konuşuyoruz' Projesi başladı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Kurtuluş Karamustafa, öğrenci odaklı 'Masada Buluşuyoruz, Kampüsü Konuşuyoruz' projesi kapsamında öğrencilerle ilk kez bir araya geldi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Kurtuluş Karamustafa, öğrenci odaklı “Masada Buluşuyoruz, Kampüsü Konuşuyoruz” projesi kapsamında öğrencilerle ilk kez bir araya geldi. İlk kez gerçekleştirilen buluşmada, 2024-2026 Akademik Döneminde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nin Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümünde, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nun Laboratuvar Teknolojisi Programında ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Dış Ticaret Programında öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelindi. Öğrencilerle sohbet eden ve görüşlerini dinleyen Rektör Karamustafa, “Her şey geleceğimiz olan gençlerimiz için” ifadelerini kullanarak, üniversitenin öğrenci odaklı çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Haber Merkezi

