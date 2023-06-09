KAYÜ'de 'Öğrenci ve Mezun Öğrenci İstihdamına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Dienni Mobilya arasında 'Öğrenci ve Mezun Öğrenci İstihdamını Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalandı.

PAYLAŞ
  • 09.06.2023 13:06
  • Güncelleme: 09.06.2023 16:19
  • 104
KAYÜ'de 'Öğrenci ve Mezun Öğrenci İstihdamına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Dienni Mobilya arasında “Öğrenci ve Mezun Öğrenci İstihdamını Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Üniversitenin Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak, Dienni Mobilya Genel Müdürü İhsan Turgut ile üniversite yöneticileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşmasında, “Öğrencilerimizin niteliklerini artırmaya ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayan böyle güzel bir projeye, bir tarafta Kayseri Üniversitesi diğer tarafta Dienni Mobilya ve Kayseri Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile imza atıyoruz. Burada gençlerimiz niteliklerini geliştirecekler, artıracaklar. İşyerinde çalışma hayatıyla ilgili genel manada bilgi ve becerilerini geliştirecekler. Diğer taraftan meslek alanlarıyla ilgili uygulamaları görerek daha nitelikli hale gelecekler. Bunları yaparken de gelir elde edecekler, cep harçlıklarını çıkaracaklar. Dolayısıyla öğrencilerimize fayda sağlayan sadece bir sahada değil, çok farklı sahalarda öğrenim gören öğrencilerimize katkı sağlayacak diye düşünüyorum” dedi.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak ise konuşmasında, “İstihdam tek taraflı bir kavram değil. İşveren ayağı var. İş arayan ayağı var. Üniversite, eğitim, bilgi ve biz aradaki bağlantıyı kuran kurum ayağı var. Öğrencilerin iş hayatına geçişinde onlara eğitim veriyoruz ki, iş hayatında daha uyumlu olsunlar, kalıcı olsunlar veya mesleğini değiştirmek isteyenlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Burada biz firmaya istihdam edilmeden önce kişilere öncelikle iş arayan kaydını yapıp sonrasında bir eğitimden geçirip, onlara sertifika vereceğiz. Sonrasında da sürekli irtibatta olacağız. Önemli olan istihdamda kalıcı olmaları, mezun olduktan sonra da çalıştığı firmada aidiyet duygularını hissetmeleri için bu eğitimlerimiz her zaman devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

Dienni Mobilya Genel Müdürü İhsan Turgut da, “Biz bu projede gençlerimizin üretken ve toplumun içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Üretkenliğin tadına varmasını, kendi çalışma ve gayretleriyle kazandıkları cep harçlıklarını harcamalarını arzu ediyoruz. Bununla beraber ilk iş deneyimini doğru, düzgün şekilde almalarını sağlama gayreti içerisindeyiz. Niceliklerini, el becerilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. İnşallah bu proje bir başlangıç olur. Diğer sanayici arkadaşlarımızda bu ve buna benzer projeler üreteceklerdir. Açıkta kalan işgücünü doğru şekilde yönlendirmek tüm sanayicilerin tüm bireylerin bence vazifesi ve görevidir. Gençlerimizi kucaklamalıyız. Eğitim ortamında aynı zamanda iş hayatının gerekliklerini de yavaş yavaş vermeliyiz ki; kendi başlarına iş yaptıklarında çok daha rahat huzurlu ve kendilerine güvenleri olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak, Dienni Mobilya Genel Müdürü İhsan Turgut işbirliği protokolüne imza attı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Bakan Özhaseki'ye Büyükşehir'de coşkulu karşılama

Bakan Özhaseki'ye Büyükşehir'de coşkulu karşılama

CHP'nin yeni İl Başkanı Zeki Özkan

CHP'nin yeni İl Başkanı Zeki Özkan

Talas'ta 2. etap kentsel dönüşüm hızlandı

Talas'ta 2. etap kentsel dönüşüm hızlandı

Kıranardı Düğün Salonu Yenilendi

Kıranardı Düğün Salonu Yenilendi

Bakan Özhaseki: Kaldığımız yerden 'bismillah'

Bakan Özhaseki: Kaldığımız yerden 'bismillah'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çelik kasadan yüzlerce tarihi eser çıktı

Çelik kasadan yüzlerce tarihi eser çıktı

Bakan Özhaseki, 'Kayseri'nin 6'ncı milletvekili olarak hizmet etmeye devam edeceğim'

Bakan Özhaseki, “Kayseri'nin 6’ncı milletvekili olarak hizmet etmeye devam edeceğim”

DAHA FAZLA
Mahallede taşlı sopalı kavga

Mahallede taşlı sopalı kavga

Bakan Özhaseki: 'Kayseri'deki 10 arkadaşımız kol kola girerse 11. Ben olacağım'

Bakan Özhaseki: “Kayseri’deki 10 arkadaşımız kol kola girerse 11. Ben olacağım”

Özdemir'den Sarız'a 'jeotermal' müjdesi

Özdemir'den Sarız'a 'jeotermal' müjdesi

İYİ Parti'li Kazım Yücel, 'Yatay yapılaşmaya geçilmeli'

İYİ Parti'li Kazım Yücel, "Yatay yapılaşmaya geçilmeli"

Peygamberimizin dikilmesini tavsiye ettiği ağaç

Peygamberimizin dikilmesini tavsiye ettiği ağaç