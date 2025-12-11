KAYÜ'den Başkan Büyükkılıç'a Gastronomi teşekkürü

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyarette, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen 9’uncu Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi’ne verdikleri desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Karamustafa, Kayseri'nin gastronomi alanındaki katkılarının ve yapılan çalışmaların, şehri ulusal ve uluslararası alanda daha da görünür kıldığını belirterek, Başkan Büyükkılıç’a, şehrin kültürel ve mutfak mirasına verdiği önemin altını çizdi.

Başkan Büyükkılıç, bu özel ziyarette, Kayseri'nin tarihi, kokusu, tadı ve sofralarıyla sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da tanınan bir şehir olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kayseri'nin gastronomi kültürünün, şehre turist çekmekle kalmayıp, aynı zamanda yerel ekonomiye önemli katkılar sağladığını belirten Büyükkılıç, bu alandaki hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.