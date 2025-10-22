KAYÜ Develi İlahiyat Fakültesi'nde Yaşar Ekincioğlu Kütüphanesi açıldı

Açılış törenine; Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Tekin, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Kayseri Üniversitesi Develi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Hanzade, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice, Seyrani Eğitim Vakfı Onursal Başkanı Suat Köylüoğlu, Seyrani Eğitim Vakfı Başkanı İbrahim Katırcıoğlu, Hayırsever Yaşar Ekincioğlu’nun yanı sıra çok sayıda protokol ve akademisyen katıldı.

Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın yaptığı dua ile yapılan açılışın ardından davetliler, kütüphaneyi gezdi.

Kütüphane açılışının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatkârı Hattat Müzehhibe Dr. Fatmagül Saklavcı’nın çalışmalarından oluşan hat ve tezhip sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.

Açılış programlarından sonra Uygulama Mutfağında aşçılık programı öğrencilerinin uygulama derslerine katılan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Niğde'de düzenlenen 5. Gastronomi Festivali kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.