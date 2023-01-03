KAYÜ Develi Kampüsün'deki Anaokulu binasının devir protokolü imzalandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsü’nde Develili Hayırsever İşadamı Suat Köylüoğlu tarafından daha önce yaptırılan Anaokulu binasının, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün isteği üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Anaokulu olarak faaliyet göstermesi için devir protokolü imzalandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Develili Hayırsever İşadamı Suat Köylüoğlu katıldı.

Protokol imza töreninde yapılan konuşmalarda İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Develili Hayırsever Suat Köylüoğlu tarafından Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü içerisine yaptırılan Anaokulu binasının Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devir protokolü için bir araya gelindiğini belirterek, devralınan okulun Develi Sevim Köylüoğlu Özel Eğitim Anaokulu olarak kullanılacağını söyledi ve protokole katkılarından dolayı Hayırsever Suat Köylüoğlu’na, Develi Belediyesine, Kayseri Üniversitesine ve Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise konuşmasında, “Bugün burada Develimiz adına Sayın Valimiz öncülüğünde güzel bir buluşma oldu. Şehirlerin manevi direkleri vardır. Olmazsa olmazları vardır. Şehrimizde onlardan biri Hayırseverimiz Suat Köylüoğlu’dur. Hayırseverimiz Suat Köylüoğlu, Develi ilçemizde eğitime yaptığı desteklerle gönüllerimizi fethetmektedir. Bugün imzalanan protokol ile Milli Eğitime devri olunacak Hayırseverimiz Suat Köylüoğlu tarafından yaptırılan okul binasının hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Develili Hayırsever Suat Köylüoğlu da, Develi Seyrani Kampüsüne annesi adına yaptırdığı anaokulu binasının öğrencilere ve Develi ilçesine hayırlı olmasını diledi.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da, Develi ilçesinde Hayırsever Suat Köylüoğlu önderliğinde birçok eğitim binasının yapıldığını ifade ederek, Milli Eğitime devri sonrası özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin anaokulu eğitiminde kullanılacak okul binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi sadece Develi’de değil Kayseri’nin birçok ilçesinde kampüsü olan bir üniversitedir. Sayın Valimize, üniversitemize ve ilçe kampüslerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Kayseri bir hayırsever şehridir. Özellikle Develi ilçesindeki kampüsümüzde neredeyse binaların tamamı Develili hayırseverler tarafından yaptırılmış durumda. Develi Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı ile Develili Hayırseverimiz Suat Köylüoğlu’nun Develi kampüsümüze katkısı oldukça büyük. Burada Hayırseverimiz Suat Köylüoğlu tarafından daha önce yaptırılan anaokulu binasının yaptığımız istişareler sonucunda, Milli Eğitim Müdürlüğünün de isteği doğrultusunda, Milli Eğitim Müdürlüğüne devrinin uygun olacağı kanaati oluştu. Tabi bu okul binası Milli Eğitime devrolduktan sonra sadece öğrencilerin eğitimi için kullanılmayacak, burası Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerimizin uygulama alanı olacak. Ben bugün burada imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

İmza protokolünde son olarak Vali Gökmen Çiçek konuşma yaptı. Vali Çiçek konuşmasında bir ilçede birlik ve beraberlik varsa ve o ilçedeki yöneticiler uyum içerisinde çalışıyor ve birbirlerine seviyorsa o ilçede hareket yaşandığını ve iyi işlerin yapıldığını ifade etti.

Develi ilçesinde gerek kaymakamlık, gerek belediye, gerek üniversite ve gerekse diğer kurumların ve hayırseverlerin iyi bir uyum içerisinde olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, bu uyumun kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.

Vali Çiçek, “İmzalanan anaokulu binası devir protokolünün hayırlı olmasını diliyor ve protokolde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Develili Hayırsever İşadamı Suat Köylüoğlu, anaokulu binasının Milli Eğitime devir protokolüne imza attı.