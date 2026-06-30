KAYÜ Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet ve şed Kuşanma töreni düzenlendi

(RHA)- Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nin 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni, Develi Seyrani Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Törene, KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zerrin Kılıçarslan, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı. Üç ayrı bölümden toplam 95 öğrencinin mezun olduğu programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin, üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmadığını, aynı zamanda topluma yön verecek nitelikli bireyler yetiştiren eğitim kurumları olduğunu söyledi. Öğrencilerin akademik ve mesleki donanımlarının yanı sıra milli ve kültürel değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerinin önemine vurgu yapan Tekin, Kayseri Üniversitesi'nin uygulama odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerini hem meslek hayatına hem de toplumsal yaşama hazırladığını ifade etti.Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları takdim edilirken, Ahilik geleneğinin önemli unsurlarından biri olan şed kuşanma merasimi de gerçekleştirildi. Program, mezuniyet coşkusunun yaşandığı tören ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

