KAYÜ Ev Sahipliğinde Develi Gacer Buğdayı Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 'Ata Tohumu Develi Gacer Buğdayının Tanıtımı ve Yaygınlaştırılmasına' yönelik etkinlik düzenlendi.

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  • 19.10.2023 11:47
  • Güncelleme: 19.10.2023 14:41
KAYÜ Ev Sahipliğinde Develi Gacer Buğdayı Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde ’Ata Tohumu Develi Gacer Buğdayının Tanıtımı ve Yaygınlaştırılmasına’ yönelik etkinlik düzenlendi.

Develi Seyrani Kampüsündeki Hüseyin Şahin MYO’nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi olarak ata tohumlarının tespiti ve araştırmalarına yönelik çalışmalara verdikleri önemi anlattı. Rektör Karamustafa; "Uygulama ve proje odaklı üniversite olarak toplum yararına proje üretmeyi ve toplumsal fayda sunmayı kendimize misyon ilkesi olarak belirledik ve bu çerçevede çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Kaymakam Yusuf Turan, yaptıkları konuşmalarda ata tohumları ile Develi Gacer Buğdayının önemine değindi. Etkinliğin sonunda öğrencilere ve davetlilere Develi Gacer Buğdayından yapılan pilav ikramında bulunuldu. İkramın ardından Develi Kadın Kooperatifi ve Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programındaki akademisyen ve öğrencilerin birlikte yapmış olduğu Develi Gacer’inden yapılmış ürünler sergilendi.

Programın ardından davetliler, Seyrani kampüs alanı içerisinde uygulama bahçesini gezerek, gacer tohumlarını toprağa ekti.

galeri
galeri

İHA

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