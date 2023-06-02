KAYÜ ile Kayseri SMMMO arasında Staj İşbirliği Protokolü imzalandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında staj kabul işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde KAYÜ Pınarbaşı Alparslan Türkeş Yerleşkesinde yer alan Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, stajyer öğrenci arayan Kayseri SMMMO'ya üye meslek mensubu ve muhasebe bürolarında staj yapabilecekler.

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  • 02.06.2023 08:21
  • Güncelleme: 02.06.2023 10:08
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KAYÜ ile Kayseri SMMMO arasında Staj İşbirliği Protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında staj kabul işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde KAYÜ Pınarbaşı Alparslan Türkeş Yerleşkesinde yer alan Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, stajyer öğrenci arayan Kayseri SMMMO’ya üye meslek mensubu ve muhasebe bürolarında staj yapabilecekler.

KAYÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde yapılan konuşmalarda Pınarbaşı Suna Yalçın MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kemal Yavuz, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya ise, “İmzaladığımız bu protokolün her iki kuruma hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın üye sayısı her geçen gün artıyor. Meslek mensubu sayımız da artıyor. Fakat piyasada sıkıntı var, ara eleman bulamıyoruz. Bürolarda çalıştırabileceğimiz deneyimli meslek elemanı bulamıyoruz. Bu durumu inşallah imzaladığımız bu tür eğitim ve staj protokolleri ile inşallah aşacağız. Oda olarak bizler gerek şehrimizin gerekse ülkemizin faydasına olan, değer katan her türlü çalışmada varız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencileri en iyi şekilde meslek hayatına hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti. Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi marka değeri altında çok farklı platformlarda Kayseri SMMMO ile protokollerimiz oldu. Gerek lisansüstü eğitim bağlamında, gerekse Uygulamalı Bilimler Fakültemizin Muhasebe ve Finans Bölümü bağlamında işbirliklerimiz oldu. Pınarbaşı Alparslan Türkeş Yerleşkemizdeki Suna Yalçın MYO öğrencilerimizi kapsayan staj protokolü ile de işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz, muhasebe ve mali müşavir büroları için operasyon elemanı niteliğindeler. İleride Sosyal Bilimler MYO’muz bünyesinde de muhasebe elemanı yetiştirecek bir bölüm daha açmayı planlıyoruz. Öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz siz meslek odaları için de çok önemli. Muhasebe ve Mali Müşavirlik sektörünün tamamen teknoloji odaklı gitmesi mümkün değil. Bilgiyi tamamen dijital ortamda makinenin kontrolüne vermeniz de mümkün değil. Neticede dijital platformlar, makinalar işin hamallık kısmını yapmakta. Dijital ortamı ve makinayı kullananlar bilgi, yetenek, deneyim ve kabiliyet sahibi insanlardır. Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinde insan kaynağı, bilgi, deneyim ve tecrübenin son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda biz öğrencilerimizi meslek alanlarında en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ben imzalanan bu protokolle Kayseri SMMMO Başkanı nezdinde tüm muhasebecilere, mali müşavirlere, öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Üniversitesi ile Kayseri SMMMO arasında imzalanan staj kabul işbirliği protokolü çerçevesinde; KAYÜ Pınarbaşı Alparslan Türkeş Yerleşkesindeki Suna Yalçın MYO’da Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık ile Pazarlama bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, sömestr ve yaz tatili döneminde Kayseri SMMMO’ya üye stajyer öğrenci arayan meslek mensubu ve muhasebe bürolarında staj yapabilecekler.

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İHA

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