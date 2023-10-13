KAYÜ ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında 'Kayseri İlindeki Sebze Ata Tohumu Potansiyelinin Belirlenmesine' yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

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  • 13.10.2023 17:03
  • Güncelleme: 13.10.2023 17:56
KAYÜ ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında “Kayseri İlindeki Sebze Ata Tohumu Potansiyelinin Belirlenmesine” yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile Kayseri Üniversitesi ile ORAN Kalkınma Ajansından ilgililer katıldı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin bir simgesi olan ata tohumuyla üretimin sürdürebilirliğinin önemine dikkat çekti ve üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ata tohumlarını araştırdıkları gibi, ata tohumundan fide üretimi de yaptıklarını hatırlattı. Rektör Karamustafa, imzalanan iş birliği protokolü ile Kayseri ilindeki sebze ata tohumu potansiyelini belirleyecekleri gibi, üretimi, korunması ve araştırılması işini de gerçekleştireceklerini söyledi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise imzalanan protokolden dolayı Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Kayseri Üniversitesi’ne teşekkür etti. ORAN Kalkınma Ajansı olarak Kayseri’nin gelişimine ve üretimine yönelik projelere verdikleri desteklerden bahseden Ahmet Emin Kilci, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, “Kayseri İlindeki Sebze Ata Tohumu Potansiyelinin Belirlenmesine” yönelik iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol hakkında

İş birliği protokolü; Kayseri ilindeki Sebze Ata Tohumu Potansiyelinin belirlenmesi, üretimi ve korunmasına yönelik yapılacak çalışmaların tespiti ve Ata Tohumu Potansiyeli olan ürünlerin araştırılarak rapor halinde hazırlanması ile Ata Tohumu Potansiyeli belirlenen sebze ürünlerinden daha sonra potansiyeli olanlardan coğrafi işaret alınması ve ilerleyen dönemlerde tescil süreçleriyle ilgili atılacak adımlar ve eylem planları için yol haritasının oluşturulmasını amaçlıyor.

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İHA

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