KAYÜ Rektörü Karamustafa: 'Çocuklarımızı ne kadar sağlam yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Çocuklarımızı ne kadar sağlam yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır' dedi.

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  • 22.04.2023 16:04
  • Güncelleme: 22.04.2023 19:41
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KAYÜ Rektörü Karamustafa: 'Çocuklarımızı ne kadar sağlam yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır'
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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Çocuklarımızı ne kadar sağlam yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların neşe ve coşkularının milletçe yaşandığını kaydeden Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve milli irademizin en önemli sembolü ve temsili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşu olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan’ı ülke olarak millet olarak kutlamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Ülke olarak topyekün verdiğimiz kurtuluş mücadelemizin, milli mücadelemizin en önemli karargâhı olan Gazi Meclisimiz, millet irademizin, demokrasimizin, bağımsızlığın temsil makamıdır. Bağımsız ve hür yaşamı, milli iradeyi her şeyden üstün tutan bir millet olan Türk Milleti, 1920 yılında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kalkınmasını ve refahını gerçekleştirmiş, dünyada önemli ülkeler arasında yer almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan etmekle sadece çocuklara verdiği değeri göstermemiş; ülke geleceğinin teminatı çocuklarımız olduğunu ve hedeflere ulaşmada çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmenin ve geleceğe hazırlamanın önemini ortaya koymuştur. O yüzden 23 Nisanlarda sadece çocuklarımızın sevincine ortak olmakla kalmayacağız, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağız. Atamızdan miras bu toprakların gelecekteki sahipleri olarak çocuklarımızı her alanda geliştirerek; vatan, millet, bayrak ve ezan aşkıyla yoğuracağız. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız ki çocuklarımızı ne kadar sağlam yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

İHA

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