KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan 'Turizmde Kayseri Modeli' Üzerine Öneriler

Karamustafa, turizmin tarihsel süreçteki gelişimini ele alarak, “Asırlar öncesine dayanan hac ziyaretleri ve ticaret kervanlarından doğan bu hareketlilik, günümüzün dijital ve deneyim ekonomisi çağında sürdürülebilirlik ilkeleriyle yeniden şekillenmektedir,” dedi. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim’de turizmin teşvik edildiğine dikkat çekerek, “Yeryüzünde gezip dolaşmak, insan için anlamlı bir yolculuktur,” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin turizmdeki yeri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Karamustafa, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde yürütülen politikaların Türkiye’nin turizm imajını dönüştürdüğünü belirtti. “Türkiye, yalnızca turizme dayalı bir ekonomi değil, dengeli ve dirençli bir ekonomik yapıya sahiptir,” dedi.

Kayseri'nin turizm potansiyeli üzerine de konuşan Karamustafa, İç Anadolu’nun jeokültürel çeşitliliği sayesinde Kayseri’nin önemli bir turizm merkezi haline geldiğini ifade etti. “Kayseri, gastronomi, inanç ve doğa turizmi gibi birçok alanda güçlü bir destinasyon potansiyeline sahiptir,” dedi.

Karamustafa, Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030’un bu potansiyeli stratejik bir zemine oturtmayı amaçladığını belirtti. Planın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve yerel üniversitelerin iş birliğiyle hazırlandığını vurguladı ve şu projeleri sıraladı:

- Marka360°: Kayseri’nin turizmde bütüncül bir marka olarak konumlandırılması.

- MirasKayseri: Kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması.

- DoğaKayseri: Sürdürülebilir doğa deneyimleri oluşturulması.

- KayseriMed: Sağlık turizminin geliştirilmesi.

- GASTROKAYSERİ: Kayseri mutfağının gastronomi turizmine kazandırılması.

Karamustafa, bu projelerin yalnızca fiziksel altyapı yatırımlarına odaklanmadığını, aynı zamanda tarihi mirası koruyarak geleceği inşa etmeyi amaçladığını söyledi.

Son olarak, Karamustafa, “Kayseri Turizm Master Planı, bu kadim şehrin ruhunu ve kültürel değerlerini dünyaya sunma sanatıdır,” diyerek, yerel yönetimlerin kararlılığı ve halkın misafirperverliği ile Kayseri’nin turizmdeki konumunun güçleneceğine inandığını belirtti. Tüm turizm paydaşlarına ve hemşerilerine Turizm Haftası’nı kutladı.