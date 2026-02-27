KAYÜ Rektörü Karamustafa, Hong Kong'da APAIE Uluslararası Etkinliğine Katıldı

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, etkinlik alanında Kayseri Üniversitesi standında uluslararası işbirliklerini güçlendirmeye yönelik görüşmelerde de bulundu.

Etkinlik alanındaki Kayseri Üniversitesi standını Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, Türkiye'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkonsolusu Kerim Sercan Evcin, Ticaret Ateşesi Dinçer Tatlıoğlu ile çok sayıda katılımcı ziyaret ederken; KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa etkinliğin oldukça faydalı geçtiğini belirterek, mesleki ve teknik yükseköğretimde ön plana çıkan uygulamaları ile Türkiye'nin örnek ve öncü yükseköğretim kurumlarından biri olma yolunda hızla ilerleyen Kayseri Üniversitesini uluslararası düzeyde tanıtım imkanı bulduklarını kaydetti. Üniversitenin odaklanmış olduğu mesleki ve teknik yükseköğretimde de uluslararasılaşma politikalarını nitelikli bir şekilde hayata geçirerek Kayseri Üniversitesi’nin uluslararası platformda da görünürlüğünü ile tanınırlığını artırma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Asia-Pasific Association for International Education (APAIE) Uluslararası Etkinliğinin kapanış oturumuna da katılan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, etkinlik üzerine yapılan değerlendirmeleri de takip etti.