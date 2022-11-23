KAYÜ Rektörü Karamustafa, Kuzey Makedonya'da işbirliği ziyaretlerinde bulundu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki çeşitli üniversitelere yönelik eğitim işbirlikleri ziyaretlerinde bulundu.

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  • 23.11.2022 12:14
  • Güncelleme: 23.11.2022 13:31
KAYÜ Rektörü Karamustafa, Kuzey Makedonya'da işbirliği ziyaretlerinde bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki çeşitli üniversitelere yönelik eğitim işbirlikleri ziyaretlerinde bulundu.

Makedonya gezisi çerçevesinde Rektör Karamustafa, Tetova Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Yeni Balkan Gazetesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen yerleri gezdi. Ziyaretleri ve işbirliği programları çerçevesinde Rektör Karamustafa, Tetova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vullnet Ameti ile “Uluslararasılaşma Politikası” çerçevesinde ortak protokole imza attı. Rektör Karamustafa protokolün ardından Tetova Üniversitesi Psikoloji Bölümünde TİKA tarafından restore edilen Psikoloji Laboratuvarının açılışına katıldı. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği ziyaret ve işbirliği programlarını değerlendiren Rektör Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencilerini en iyi şekilde meslek hayatına hazırlayan Kayseri Üniversitesi’nin, uluslararası işbirliklerine de büyük önem verdiğini kaydetti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki üniversitelere yönelik temaslarının ve imzalanan işbirliklerinin üniversiteleri açısından oldukça faydalı olacağını belirten Rektör Karamustafa, bundan sonrada uluslararası işbirliklerini değişik ülkelerde sürdüreceklerini söyledi. Kuzey Makedonya Cumhuriyetindeki temaslarında Rektör Karamustafa’ya, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Ögr Üyesi Serdal Deniz eşlik etti.

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İHA

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