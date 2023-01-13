KAYÜ Rektörü Karamustafa, Lise Öğrencileriyle Söyleşi Etkinliğinde Buluştu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi ile Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen etkinlikte lise öğrencileriyle söyleşi yaptı.

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  • 13.01.2023 11:22
  • Güncelleme: 13.01.2023 13:37
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KAYÜ Rektörü Karamustafa, Lise Öğrencileriyle Söyleşi Etkinliğinde Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi ile Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen etkinlikte lise öğrencileriyle söyleşi yaptı.

Kayseri Üniversitesi’nin 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizin yöneticileri, Vefa Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri katıldı. Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya’nın selamlama konuşmasının ardından öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi ve üniversite eğitimi hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Öğrencilere eğitim hayatında başarılı olabilmeleri için çeşitli tavsiyelerle bulunan Rektör Karamustafa; “Hangi mesleği yapmak istiyorsanız ve hangi alanda kariyer yollarını takip etmek istiyorsanız okuyacağınız yükseköğretim programını buna göre belirleyin. Bunun için kendinizi iyi tanıyın. Seçtiğiniz mesleği iyi tanıyın. Okuldan mezun olup iş hayatına atıldığınızda ise işinizi severek yapın. Üniversitede önce dersinize iyi çalışacaksınız, notlarınız iyi olacak. İyi iletişim kuracaksınız. Yabancı diliniz iyi olacak. Eğitim gördüğünüz alanda kendinizi en iyi şekilde yetiştireceksiniz. Bilgi birikiminizi artıracaksınız. Mezuniyetiniz sonrası bunlar size faydalı olacak. Şunu hiçbir zaman unutmayın; çalışmadan, emek vermeden, yorulmadan, hedef belirlemeden başarıya ulaşılamaz. Hedefinizi doğru belirleyip, o hedefe yönelik çalışmanız gerekiyor” dedi.

Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Rektör Karamustafa, öğrencilere Yazar Tahir Fatih Andı’nın ‘İstiklalden İstikbale Öncü Öğretmenler Öncü Öğrenciler’ adlı kitabını hediye etti.

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İHA

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