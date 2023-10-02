KAYÜ Rektöründen yeni akademik dönem mesaji

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Üniversitelerde 2 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayacak olan yeni akademik dönem münasebetiyle mesaj yayımladı.

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  • 02.10.2023 08:23
  • Güncelleme: 02.10.2023 09:29
KAYÜ Rektöründen yeni akademik dönem mesaji
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Üniversitelerde 2 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayacak olan yeni akademik dönem münasebetiyle mesaj yayımladı.

Yeni akademik dönem mesajında öğrencilere ve tüm üniversite mensuplarına başarı dileyen Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;

“Hep birlikte yeni bir akademik döneme başlamanın heyecan ve sevinci içerisindeyiz. Üniversitemizin genç bir üniversite olması bu heyecanımızı bir kat daha artırıyor, çünkü her yaptığımız iş ve uygulama üniversitemizi bir adım daha ileriye taşıyarak daha görünür hale getirmektedir. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencilerine en iyi eğitim ve öğretim faaliyetlerini verme çabası içerisinde olan Kayseri Üniversitemiz, öğrenim hayatları süresince öğrencilerini en donanımlı bir yetiştirerek, mesleğe ve hayata hazırlamaktadır. “İyiye daha iyiye” anlayışıyla ve yenilikçi yaklaşımlarla “üreterek eğiten” ve “eğiterek de üreten” üniversite olmayı kendisine ilke edinen Kayseri Üniversitemiz, gerek bireysel uygulamaları gerekse de iş birliği içerisinde diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürüttüğü toplum yararına projelerle şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa faydalar oluşturmaya gayret etmektedir. Kayseri Üniversitemiz eğitirken üreten, üretirken eğiten üniversite yapısıyla OSB iş birliklerine büyük önem vermiş ve Kayseri OSB’de hayata geçirdiği OSB MYO projesiyle sahada eğitim uygulamalarını daha da pekiştirmiştir. Yeni akademik dönemde üç farklı programla öğretime başlayacak olan Kayseri OSB MYO, önümüzdeki yıllarda daha farklı programla da sanayi ile iç içe faaliyetlerini sürdürecektir. Hedefimiz mezunlarımızın daha nitelikli ve daha bilgili olmaları ve meslek hayatına daha hazır hale gelmeleridir. Tüm çabamız daha nitelikli gençler yetiştirme yönündedir. Sevgili Öğrencilerim; Eğitim ve öğretim hayatı sizlerin de bildiği üzere uzun soluklu bir maraton. Bu maraton sonunda hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmalı ve çok yorulmalısınız. Beşeri, milli ve manevi değerlerimize de sımsıkı sarılarak en iyisi olmak için sürekli çabalamalısınız. Hayatta önünüze elbette zorluklar çıkacaktır. Önemli olan bu zorluklar karşısında yılmadan yola devam edebilme gayretini gösterebilmektir. Sabırlı olmaktır, çünkü sabır kendinizi keşfetmeniz ve gelecek fırsatlarını görmeniz için son derece önemli bir faktördür. Sizi büyüten bugüne getiren ana ve babanıza sevgi ve saygınızı hiçbir zaman ihmal etmeyin, çünkü onların her türlü fedakarlığı sizlerin iyi bir birey olarak yetişmeniz içindir. Vatanınıza, milletinize, bayrağınıza ve diğer tüm milli ve manevi unsurlarımıza her zaman sahip çıkarak, ülkemizin ileri daha da ileri gitmesi için çok çalışmalı ve çok çabalamalısınız. Bizim çaba gösterdiğimiz her şey, siz gençlerin daha refah içinde huzurlu ve başarılı bir hayat sürmeniz içindir. Biz sizlere güveniyoruz, sizler de bizlerin bu güvenini boşa çıkartmayarak, iyi ve faydalı bireyler olarak ülkemize hizmet edeceksiniz, bundan zerre şüphe duymuyoruz. Hepinize başarılı bir akademik dönem diliyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
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