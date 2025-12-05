KAYÜ, UI GreenMetric 2025'te Türkiye genelinde 64'üncü sırada yer aldı

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nın 2025 yılı sonuçları açıklandı. Kayseri Üniversitesi, dünya genelinde değerlendirilen 1745 üniversite arasında 619. sırada yer alırken; Türkiye’den katılan üniversiteler arasında 64., sıralamaya dâhil olan 111 devlet üniversitesi arasında ise 49. sırada konumlandı.

UI GreenMetric’in 2024 sıralamasına 95 farklı ülkeden 1477 üniversite arasından 663. olan KAYÜ, UI GreenMetric 2025’de ise 105 farklı ülkeden katılan 1745 üniversite arasından 619. oldu. Her yıl kendi sıralama rekorunu kıran Kayseri Üniversitesi, toplamda 6462,5 puan alarak puan skorunu geçen yıla oranla 330,5 puan artırdı.

“Çevre ve Doğa Dostu Üniversite Olarak Başarı Çıtamızı Yükselttik”

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki başarısında emeği geçen tüm personele teşekkür ederek: “Çevreye duyarlı bir akademik kurum olarak Kayseri Üniversitemiz, her alanda olduğu gibi sürdürülebilirlik alanında da başarı düzeyini her geçen gün daha ileri taşımayı sürdürmektedir.” Geçen yıl UI Greenmetric 2024’te dünya genelinde 95 ülkeden 1477 üniversite arasında 663. sıradayken, bu sene UI Greenmetric 2025’te 105 ülkeden 1745 üniversite arasında 619. sıraya yükselmiş, Türkiye genelinde de devlet üniversiteleri arasında da geçen yılki sırası 53’den 49. sıraya yükselmiştir. Gayretli ve özverili çalışmaları ile üniversitemizi her geçen gün daha da ileriye taşıyan tüm ekibimizi yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.