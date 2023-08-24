KAYÜ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda Bal Hasadı Yapıldı

Kayseri Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsünde yer alan Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda arıcılıkla ilgili uygulamalı eğitim çerçevesinde başlanan bal üretim çalışmalarında hasada geçildi.

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  • 24.08.2023 16:48
  • Güncelleme: 24.08.2023 17:06
KAYÜ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda Bal Hasadı Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsünde yer alan Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda arıcılıkla ilgili uygulamalı eğitim çerçevesinde başlanan bal üretim çalışmalarında hasada geçildi.

Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunun arıcılık uygulama alanında MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Kocakaya ile öğretim görevlileri, uygulamalı eğitim çerçevesinde eğitim-öğretim döneminde başlanan bal üretimi çalışmalarında bal hasadını gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda arıcılıkla ilgili eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında büyük mesafe kat eden öğretim elemanlarına teşekkür etti.

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İHA

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