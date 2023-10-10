Kaza göz göre göre geldi: Akülü araca böyle çarptı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir otomobil, akülü aracı ile karşıdan karşıya geçmek isteyen engelli vatandaşa çarptı. Kazada engelli vatandaş yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; yaya geçidinden akülü aracı ile yolun karşısına geçmeye çalışan A.T.’ye otomobil çarptı. Kazada A.T. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.T.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, akülü aracı ile yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen A.T.’ye otomobilin göz göre göre çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.