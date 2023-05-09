Kaza yapan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kaza yapan otomobilin yolun ortasındaki refüje uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

PAYLAŞ
  • 09.05.2023 14:36
  • Güncelleme: 09.05.2023 15:50
  • 69
Kaza yapan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde kaza yapan otomobilin yolun ortasındaki refüje uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada G.G. idaresindeki 38 SS 018 plakalı otomobil ile M.D. idaresinde 38 JP 915 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Kazanın etkisi ile savrulan 38 SS 018 plakalı otomobil orta refüjde bulunan tabelaya çarparak durabildi. Kazada sürücü G.G., yanında bulunan N.S.Ş. ve hafif ticari aracın sürücüsü M.D. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yahyalı'da 100 genç istihdama kazandırılacak

Yahyalı'da 100 genç istihdama kazandırılacak

Avukat Gizem Gül Uzun: 'Fahiş kira artışında 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verilebilir'

Avukat Gizem Gül Uzun: 'Fahiş kira artışında 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verilebilir'

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez depremzedeleri yalnız bırakmıyor

MHP'li Özdemir Türk Diyanet Vakıf Sen Kayseri Şubesi ve Misafirhanesinin Açılışına Katıldı

MHP'li Özdemir Türk Diyanet Vakıf Sen Kayseri Şubesi ve Misafirhanesinin Açılışına Katıldı

Kaza yapan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı

Kaza yapan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı

TÜMSİAD'dan Cumhur İttifakı'na destek

TÜMSİAD'dan Cumhur İttifakı'na destek

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Özgür Özer, 'Kayseri hakkını alacaktır'

CHP’li Özgür Özer, “Kayseri hakkını alacaktır”

ERÜ'de 'TÜBİTAK 1004 Programı Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni

ERÜ'de 'TÜBİTAK 1004 Programı Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni

DAHA FAZLA
Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan bahar yağmuruna yakalandı

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan bahar yağmuruna yakalandı

Melikgazi'de glütensiz mutfaktaki tüm ürünler deprem bölgesine

Melikgazi'de glütensiz mutfaktaki tüm ürünler deprem bölgesine

Yaralı ebabil kuşu, Küçük Dostlar Ambulansı ile tedavi altına alındı

Yaralı ebabil kuşu, Küçük Dostlar Ambulansı ile tedavi altına alındı

Sarraf İhsan Gülderdi: 'Döviz ve altının fiziki olarak alınması daha kârlı'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Döviz ve altının fiziki olarak alınması daha kârlı”

Bakan Akar: 'Artık Gabar'da terörist yok, petrol var, zenginlik var'

Bakan Akar: 'Artık Gabar'da terörist yok, petrol var, zenginlik var'