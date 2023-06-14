Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

 Kocasinan ilçesinde kaza yapan sürücü aracı bırakarak kaçtı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.  

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  • 14.06.2023 10:40
  • Güncelleme: 14.06.2023 10:40
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Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde gece saat 00.40 civarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 38 AHF 472 plakalı araç sahibi, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Olay sonrası kaza yerinden hızla kaçan sürücü ise vatandaşın çektiği videoya an be an yansıdı. Araç içinde alkol şişeleri bulundu.

Sürücünün durumu henüz bilinmiyorken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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