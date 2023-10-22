Kaza yapar sürücü sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı.

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  • 22.10.2023 02:13
  • Güncelleme: 22.10.2023 02:13
Kaza yapar sürücü sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında sürücü sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas Şehir Merkezi geçişi Numune Hastanesi yakınlarında gerçekleşti. Erzincan istikametine gitmekte olan M.B. sevk ve idaresinde ki 58 ADB 549 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat sahasına girdi. Yol inşaatında kullanılan malzemelere çarparak savrulan araç kaldırımda çarparak durabildi. Sürücü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sürücü yakınları sinir krizleri geçirdi. İtfaiye ve vatandaşların uzun süren çabasıyla güçlükle çıkartılarak ambulansla hastaneye nakledildi. Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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