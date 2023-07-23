Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de iki aracın birbirine çarptığı kazada ağır yaralanan E.B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 23.07.2023 19:53
- Güncelleme: 23.07.2023 19:53
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Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Niğde karayolu İncesu Saraycık mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Yol trafiğe kapatılırken kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazada ağır yaralanan E.B. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
1ha
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