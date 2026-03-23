Kazada ağır yaralanan sürücü, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, Ramazan Bayramı’nın 2’nci günü saat 21.00 sıralarında Develi ilçesine bağlı Millidere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Çal idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan ağır yaralı sürücü, doktorların 2 gün süren tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer yolcunun tedavisi ise sürüyor.