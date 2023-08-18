Kazada araçta sıkışan sürücünün feryadı yürekleri dağladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sulama kanalının beton bariyerine çarpan otomobilde bulunan anne ve kızı yaralandı. Kadın sürücü kazanın ardından otomobilde sıkışırken, feryatları yürekleri dağladı.

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  • 18.08.2023 13:36
  • Güncelleme: 18.08.2023 15:35
Kazada araçta sıkışan sürücünün feryadı yürekleri dağladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sulama kanalının beton bariyerine çarpan otomobilde bulunan anne ve kızı yaralandı. Kadın sürücü kazanın ardından otomobilde sıkışırken, feryatları yürekleri dağladı.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Zeliha G. idaresindeki 38 EP 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalının beton bariyerine çarptı. Kazada kadın sürücü araçta sıkışırken, annesi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaşlı kadın otomobilden çıkarılırken, sürücü Zeliha G.’yi çıkarmak için ekipler çalışma başlattı. Bu sırada sıkıştığı yerde ’kolum’ diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan kadın ve annesi, ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, araç da çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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