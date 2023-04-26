Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
Antalya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Burak Zemin Yeter, memleketi Niğde'nin Yeşilgölçük beldesinde toprağa verildi.
- 26.04.2023 16:24
- Güncelleme: 26.04.2023 16:24
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Antalya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Burak Zemin Yeter, memleketi Niğde’nin Yeşilgölçük beldesinde toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden polis memuru Burak Zemin Yeter (31) için Niğde merkeze bağlı Yeşilgölçük beldesinde tören düzenlendi. Yeter’in cenazesi ilk olarak Yeşilgölçük’te bulunan baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından belde meydanında cenaze namazı kılındı. Yeter’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.
İHA
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