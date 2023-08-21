Kazada ölen 12 yolcu son kez böyle görüntülendi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatlarını kaybeden 12 yolcu ve yaralı yolcular Sivas Otogarında son kez böyle görüntülendi.
- 21.08.2023 10:56
- Güncelleme: 21.08.2023 13:01
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatlarını kaybeden 12 yolcu ve yaralı yolcular Sivas Otogarında son kez böyle görüntülendi.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde geçtiğimiz gece yarısı meydana gelen otobüs kazasında Sivas’tan otobüsü binip İstanbul istikametine seyahat etmek isteyen 12 yolcu ölürken 21 yolcuda yaralanmıştı. Kazaya karışan otobüs geçtiğimiz gün saat 21.00’da Sivas otogarından hareket etti. Yolcuların perona geçip otobüse binme anları otogarın güvenlik kameraları ile kaydedildi.
İHA
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