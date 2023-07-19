Kazada savrulan otomobil park halindeki 2 otomobile çarptı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada, savrulan bir otomobil park halindeki 2 otomobile zarar verirken, 2 kişi yaralandı.

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  • 19.07.2023 11:07
  • Güncelleme: 19.07.2023 11:09
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Kazada savrulan otomobil park halindeki 2 otomobile çarptı: 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada, savrulan bir otomobil park halindeki 2 otomobile zarar verirken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Cami Kebir Mahallesi Mehmet Tarman Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, 06 GML 40 plakalı otomobil ile 58 AY 150 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 06 GML 40 plakalı otomobil savrularak, park halinde bulunan 2 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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