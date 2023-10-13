Kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan şahıs 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
- 13.10.2023 09:55
- Güncelleme: 13.10.2023 13:36
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Kayseri’nin Develi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan şahıs 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Develi - Ayvazhacı yolu üzerinde 18 Eylül tarihinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpışmış, meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Zülfikar Y., 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
İHA
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