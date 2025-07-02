Kazak Sanatçıların Kayseri Kalesi'ndeki Büyüleyici Performansı

İlk kez Kayseri’yi ziyaret eden sanatçılar, kale etrafında tarihi gezintiler yaparak şehrin kültürel zenginliğini keşfettiler. Kayseri Kalesi’nin tarihi dokusu hakkında bilgi almak için Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’ndan Fehmi Gündüz ile bir araya geldiler. Sanatçılar, burada çektikleri videolarla Kayseri’yi kendi ülkelerinde tanıtmayı hedefliyor.

Ermek Kazmukhambetov, Kayseri’ye olan hayranlığını dile getirerek, “Türk kardeşlerimize sevgilerimizi iletiyoruz. Burada misafirperverlikleriyle karşılandık. Kayseri, tarihi yerleriyle çok güzel bir şehir. Burada bulunmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Bu etkinlik, Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasını sanatla buluşturarak, yerli ve yabancı sanatçıların bir araya gelmesine olanak tanıdı. Kayseri, sanatı ve kültürü bir arada yaşatan bir şehir olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.