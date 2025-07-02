  • Haberler
  • Gündem
  • Kazak Sanatçıların Kayseri Kalesi'ndeki Büyüleyici Performansı

Kazak Sanatçıların Kayseri Kalesi'ndeki Büyüleyici Performansı

Kayseri Kalesi, uluslararası bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaparak Kazak sanatçıların müziğiyle yankılandı. Kazakistan'ın Almatı kentinden gelen Kamila Baurzhanova ve Ermek Kazmukhambetov, tarihi mekânın büyülü atmosferinde mini bir konser verdi.

Kazak Sanatçıların Kayseri Kalesi'ndeki Büyüleyici Performansı

İlk kez Kayseri’yi ziyaret eden sanatçılar, kale etrafında tarihi gezintiler yaparak şehrin kültürel zenginliğini keşfettiler. Kayseri Kalesi’nin tarihi dokusu hakkında bilgi almak için Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’ndan Fehmi Gündüz ile bir araya geldiler. Sanatçılar, burada çektikleri videolarla Kayseri’yi kendi ülkelerinde tanıtmayı hedefliyor.

Ermek Kazmukhambetov, Kayseri’ye olan hayranlığını dile getirerek, “Türk kardeşlerimize sevgilerimizi iletiyoruz. Burada misafirperverlikleriyle karşılandık. Kayseri, tarihi yerleriyle çok güzel bir şehir. Burada bulunmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Bu etkinlik, Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasını sanatla buluşturarak, yerli ve yabancı sanatçıların bir araya gelmesine olanak tanıdı. Kayseri, sanatı ve kültürü bir arada yaşatan bir şehir olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Tapu Veremeyen Müteahhit'e 'Nitelikli Dolandırıcılık'tan Ceza İstendi
Tapu Veremeyen Müteahhit'e 'Nitelikli Dolandırıcılık'tan Ceza İstendi
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 681 Yeni Mezun
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 681 Yeni Mezun
Yahyalı'da TÜGVA Yaz Okulu Coşkuyla Başladı!
Yahyalı’da TÜGVA Yaz Okulu Coşkuyla Başladı!
Tarih Öncesi Kaya Resimleri Kayseri'de Keşfedildi
Tarih Öncesi Kaya Resimleri Kayseri'de Keşfedildi
1 milyon yavru sazan suya bırakıldı
1 milyon yavru sazan suya bırakıldı
Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler
Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!