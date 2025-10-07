  • Haberler
  • Gündem
  • Kazaların önüne geçmek için: Doğru far kullanımı

Kazaların önüne geçmek için: Doğru far kullanımı

Jandarma ekipleri gece saatlerinde trafikte seyir halindeyken kazaların önüne geçilebilmesi adına uzun huzmeli farların kapatılıp kısa huzmeli farların açılması konusunda vatandaşları uyardı.

Kazaların önüne geçmek için: Doğru far kullanımı

Jandarma ekiplerince gece yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilebilmesi açısından farkındalık oluşturmak adına vatandaşlar bilgilendiriliyor. Bu kapsamda gece saatlerinde uzun huzmeli farların kapatılıp kısa huzmeli farların açılması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Böylece olası kazaların önüne geçilebileceği vurgulanarak, “Geceleri güvenli sürüş, doğru far kullanımıyla başlar” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!