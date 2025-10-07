Kazaların önüne geçmek için: Doğru far kullanımı
Jandarma ekipleri gece saatlerinde trafikte seyir halindeyken kazaların önüne geçilebilmesi adına uzun huzmeli farların kapatılıp kısa huzmeli farların açılması konusunda vatandaşları uyardı.
Jandarma ekiplerince gece yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilebilmesi açısından farkındalık oluşturmak adına vatandaşlar bilgilendiriliyor. Bu kapsamda gece saatlerinde uzun huzmeli farların kapatılıp kısa huzmeli farların açılması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Böylece olası kazaların önüne geçilebileceği vurgulanarak, “Geceleri güvenli sürüş, doğru far kullanımıyla başlar” denildi.