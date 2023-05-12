Kazanan Kayseri, Kazanan Türkiye Olsun

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandıklar kurulmasına saatler kala, bu seçimlerin sulh ve sukûnet içinde, memleketimize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ederiz.

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  • 12.05.2023 12:01
  • Güncelleme: 12.05.2023 12:01
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Kazanan Kayseri, Kazanan Türkiye Olsun

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandıklar kurulmasına saatler kala, bu seçimlerin sulh ve sukûnet içinde, memleketimize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ederiz.

Yaklaşık 2 aylık yoğun bir seçim döneminde tüm siyasi partiler hem meclise girebilmek için bir çalışma yürütürken aynı zamanda gelecek beş yıl için Türkiye vizyonunu şekillendirecek Cumhurbaşkanını da seçmiş olacak.

Şehrimiz açısından 245 milletvekili adayının yarıştığı, 10 milletvekili koltuğunu kimlerin dolduracağı da belirlenmiş olacak. Kin, garaz ve husumete neden olacak söz ve davranışların yanı sıra kim kazanırsa kazansın seçim zaferini holigan taraftarlığına dönüştürecek kutlama ve nümayişlardan biraz kaçınmak gerekiyor.

Politik tarafgirlik ve rekabetin neden olacağı kamplaşma veya ötekileştirmelerden vaz geçilerek temennimiz bu seçimlerde Kayserimiz ve Türkiyemizin kazanması.

Haber Merkezi

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