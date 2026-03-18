Kazancılar Çarşısı'nda altın bozduranlar çoğunlukta

Ramazan Bayramı öncesi Kazancılar Çarşısındaki sarraflar yoğunluk yaşanan merkezlerden birisi oldu. Özellikle altın alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, çarşı genelinde hareketliliği artırdı.

Kazancılar Çarşısı esnaflarından sarraf İhsan Gülderdi, hafta başından itibaren yoğunluğun arttığını belirterek, “Bildiğiniz üzere hafta başı itibari ile havaların hem güzelleşmesiyle hem de bayramın yaklaşmasıyla birlikte, insanlar çarşıya akın etti. Bu onun kalabalığı. Maaşları da yeni almaları sebebiyle, insanlar bayram alışverişlerini bugünlerde yapıyorlar. Bundan sonra da arife gününe kadar bu yoğunluk devam edecek” dedi.

“ALTIN BOZDURANLAR DAHA AĞIRLIKTA DİYEBİLİRİM”

Bayram ihtiyaçları için altın bozduranların sayısının daha fazla olduğunu belirten Gülderdi, “Maaşı alanlar genelde altın alıyor ama bayram alışverişi yapmak için, çocuklarına kıyafet almak için ya da kendilerine alışveriş yapmak için altın bozduranlar daha ağırlıkta diyebilirim. Çeyrek altın 11 bin 900 TL, 22 ayar altın 6 bin 900 TL, has altın ise 7 bin 250 TL olarak kazançlar içerisinde işlem görmekte. Tabi ki biz de hafta başı itibariyle Kazancılar Çarşısında yoğunluğu görüyoruz ve gördüğünüz üzere bu yoğunlukta arife gününe kadar da devam edecek. Müşterilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.