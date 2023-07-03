Kazaya karışan alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kazaya karışan alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edilirken, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi ve Billur Caddesi’nin kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Aday sürücü T.Ö. yönetimindeki 38 AHV 731 plakalı otomobil ile D.U.Y. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü D.U.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de D.U.Y.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobili kullanan aday sürücü T.Ö.’nün yapılan promil testinde 0.26 oranında alkollü olduğu tespit edildi. T.Ö.’nün promil testinde belirtilen oranı geçmesi sebebiyle ehliyeti daimi şekilde iptal edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.