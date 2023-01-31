Kazaya sebebiyet veren araç kaçtı

Melikgazi ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, araç sürücüsü N.A. iddiaya göre önüne başka bir aracın kırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada hafif yaralanan N.A. ve yanında bulunan E.A. ayakta tedavi edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.