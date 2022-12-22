Kazım Çelik, Kayserigücü FK'da

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, forvet Kazım Çelik’i kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, forvete takviye yaptı. Ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayan ve ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı siyahlı ekip son olarak Kırşehir Belediyespor’da forma giyen 22 yaşındaki Kayserili oyuncu Kazım Çelik’i transfer etti. Erkiletspor’da futbola başlayan ve ardından Manavgatspor, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, Tarsus İdman Yurdu, ve Kırşehir Belediyespor’da forma giyen Kazım Çelik, yeniden memleketine döndü. Ligin ikinci yarısı itibari ile Kayserigücü FK forması giyecek olan Kazım Çelik, asbaşkan İsmail Eğin ile bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atıp sarı siyahlı formayı giydi.

Kayserigücü Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz Erkiletspor alt yapısından yetişip, Manavgatspor’da profesyonel olan Yukatel Kayserispor ve Galatasaray alt yapısında da oynayan 22 yaşındaki golcü Kazım Çelik ile sağlamıştır. Kulübümüze ve oyuncumuza hayırlı olsun” denildi.