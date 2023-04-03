Kazım Karabekir 2. Etap'da dikey yapılaşmaya devam

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili hak sahipleriyle bir araya gelerek çalışma detaylarını aktardı.

Yapılan yeni kentsel dönüşüm projesi ile bir mahallenin baştan sona yeniden dönüşeceğini ve gelişeceğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt gibi farklı bölgelerde binlerce dairenin dönüşümünü sağlıyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Proje’mizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, çalışma detaylarını aktardık. Kentsel dönüşümle ilgili çok büyük projeleri hayata geçirdik. Kentsel dönüşümde hız kesmek yok. Çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Yeni projelerle vatandaşlarımızı rahat ettirmek, yüzlerini güldürmek için uğraşıyoruz. Kentsel dönüşümde okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda verilebilen bir mahalle kurmak istiyoruz. Yeni evleri en çok 28 ay gibi sürede teslim etmek istiyoruz. Rabbim kazasız belasız binaları yapıp bitirmeyi nasip etsin. Vatandaşlarımız sağlık ve huzur içinde otursunlar inşallah. Tüm hemşehrilerimiz ve Melikgazi’miz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.