Kazım Karabekir Akıl Küpü Kütüphanesi'nde Sona Yaklaşıldı

İlçede birçok mahallede gençlerin gözdesi olan Akıl Küpü Kütüphanelerini kazandırmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, kısa bir süre önce Kazım Karabekir Mahallesi'nde temelini attığı kütüphanede sona yaklaştı.

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  • 21.03.2023 15:56
  • Güncelleme: 21.03.2023 17:47
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Kazım Karabekir Akıl Küpü Kütüphanesi'nde Sona Yaklaşıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçede birçok mahallede gençlerin gözdesi olan Akıl Küpü Kütüphanelerini kazandırmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, kısa bir süre önce Kazım Karabekir Mahallesi’nde temelini attığı kütüphanede sona yaklaştı.

Kazım Karabekir’de gençler için büyük bir ihtiyaç olan kütüphane projesini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; "Türkiye Yüzyılı’ projelerinin en önemlileri arasında gençlik ve eğitim projeleri yer alıyor. Melikgazi olarak mahallelerimiz için gayretle çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizi seviyor onları mutlu edecek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Kasım ayında temelini attığımız Kazım Karabekir Mahallesi Akıl Küpü Kütüphanesi’nde sona yaklaşıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak mahallelerimizde ihtiyaçlar istikametinde projeler üretiyoruz. Özellikle kadınlar ve gençlerimiz için butik projeler yaparak merkezdeki yoğunluğun önüne geçmek istiyoruz. Herkes mahallesinde hizmet alsın amacındayız. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması için gayret gösteriyoruz. Gençlerimiz açısından buraya güzel bir kütüphaneyi kazandırıyoruz. Alt katında bir de kafesi olacak hem yaşlılarımız ve hem de bayanlarımız istediği zaman burayı kullanabilir. Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. Buna ilave olarak kütüphanelerimizin sayısını da artırıyoruz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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İHA

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